Cor Sport – Tomasevic, il futuro può essere anche lui…

Bodin Tomasevic ha compiuto ieri 20 anni e il Bologna vuole puntare forte su di lui. Tuttavia, la decisione resta nelle mani della società: si valuterà se tenere in rosa il giovane difensore montenegrino o se mandarlo a giocare altrove in modo tale da fargli acquisire esperienza tra i grandi. Con molta probabilità sarà una scelta che verrà valutata da Vincenzo Italiano all'inizio del ritiro estivo. Nel calcio di Italiano il difensore potrebbe decisamente starci bene, la sua attenzione nell'arco dei 90 minuti è una caratteristica da non sottovalutare. Il centrale conta 30 presenze in campionato su 37 partite disponibili, garantendo una solidità niente male alla retroguardia della primavera rossoblù. Sia che si giochi a 4 che a 3 Tomasevic mantiene la propria lucidità difensiva, aggiungendo anche un'ottima pericolosità sui calci piazzati offensivi. La speranza del Bologna è che la crescita del montenegrino rimanga costante in modo tale da avere un'opzione in più per il prossimo anno. Ora il suo Bologna primavera è alla caccia del miglior posizionamento in vista dei quarti di finale dei playoff. Venerdì alle ore 15 si chiuderà la stagione in casa della Cremonese.