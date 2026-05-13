Mercato – Bologna su Gallapeni. L’osservatore Palma: “Somiglia a Gosens”

Per questo motivo la dirigenza sonda il mercato dei terzini e uno dei nomi usciti in queste ore è quello di Dion Gallapeni, kosovaro classe 2004 e in forza al Wisla Plock in prestito dal Widzew Lodz. Reduce da una stagione da 18 partite con 1 gol e 3 assist nel campionato polacco, Gallapeni è un esterno di grande corsa e resistenza, ha sottolineato l'osservatore Marco Palma a Tmw, capace di fare sia il terzino che l'esterno a tutta fascia. Cresciuto nel Prishtina, Gallapeni è considerato uno dei migliori talenti balcanici e anche in Polonia ha avuto un buon impatto. Per Palma assomiglia a Robin Gosens della Fiorentina. Possibile valore di mercato circa 4.5 milioni di euro.