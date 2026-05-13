Mercato – Valutazioni su Miranda, c’è opzione di rinnovo

Tra i protagonisti della vittoria di Napoli c'è stato sicuramente Juan Miranda , probabilmente il migliore in campo. Assist per Bernardeschi , una traversa colpita e la conclusione che ha propiziato la rovesciata di Rowe .

Il terzino spagnolo sarà oggetto di valutazione in vista del mercato estivo. Arrivato a parametro zero dal Betis, Miranda potrebbe rappresentare una intera plusvalenza dato che il suo contratto va in scadenza, come quello di Lucumi, nel 2027. Significherebbe valutare una cessione estiva per evitare il parametro zero, ma il Bologna ha ancora una carta da giocare, ovvero l'opzione unilaterale per allungare il contratto al 2028. Non un aspetto secondario dato che su Miranda ci sono i primi interessamenti da Inghilterra e Spagna. Toccherà al club valutare il da farsi, ovvero pensare di sacrificare Miranda per provare a tenere Castro e Rowe, che ovviamente hanno mercato. Lo riporta il Resto del Carlino.