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Bologna senza Lucumi la difesa parla norvegese: Heggem e Helland uniche opzioni

Italiano si affida alla coppia norvegese per la sfida di Bergamo
Redazione TuttoBolognaWeb

Bologna senza Lucumi la difesa parla norvegese: Heggem e Helland uniche opzioni- immagine 1

DI GIACOMO GASPARINI

Il Bologna esce vincente dal Maradona, tuttavia, Italiano può sorridere solo a metà: il giallo rimediato da Lucumi durante la partita col Napoli ha fatto scattare la squalifica per diffida, motivo per cui il centrale colombiano sarà costretto a saltare la partita con l'Atalanta. Sarà un'assenza importante per il Bologna che perde il suo pilastro difensivo. Dati anche gli infortuni di Vitik Casale, Italiano avrà a disposizione solamente due centrali per la trasferta di Bergamo: Heggem Helland. 

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