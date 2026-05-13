Bologna senza Lucumi la difesa parla norvegese: Heggem e Helland uniche opzioni

Il Bologna esce vincente dal Maradona, tuttavia, Italiano può sorridere solo a metà: il giallo rimediato da Lucumi durante la partita col Napoli ha fatto scattare la squalifica per diffida, motivo per cui il centrale colombiano sarà costretto a saltare la partita con l'Atalanta. Sarà un'assenza importante per il Bologna che perde il suo pilastro difensivo. Dati anche gli infortuni di Vitik e Casale, Italiano avrà a disposizione solamente due centrali per la trasferta di Bergamo: Heggem e Helland.