Bologna, Bernardeschi leader: contro il Napoli partita da vero numero 10

Il Bologna vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi e Italiano per farlo ha bisogno dell'apporto di tutti i suoi giocatori, soprattutto dei suoi leader. E se c'è un leader in questo Bologna quello non può che essere Federico Bernardeschi. Il numero 10 rossoblù ha mostrato ancora una volta tutte le sue qualità e la sua leadership nella partita di lunedì sera al Maradona, il gol è stato soltanto la ciliegina sulla torta di una serata perfetta per lui. Italiano vuole ripartire da lui per l'anno prossimo: grinta, qualità e leadership sono tutto ciò che riesce a mettere Bernardeschi in campo.