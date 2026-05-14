Federico Bernardeschi, al contrario di Immobile, ha vinto la propria sfida personale col Bologna: sono otto i gol stagionali realizzati per lui. Gazzetta dello Sport si concentra oggi sul rendimento del numero 10.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Gazzetta – Tuttocampista da gol: così Bernardeschi si è preso il Bologna. E resterà
news
Gazzetta – Tuttocampista da gol: così Bernardeschi si è preso il Bologna. E resterà
Per Italiano Bernardeschi è un perno da cui ripartire l'anno prossimo. Il commento di Gazzetta
L'inizio non era stato facile poi con l'aiuto del tempo Bernardeschi è tornato quello di prima. In questa stagione il numero 10 rossoblù è stato impiegato in quattro ruoli: ala destra, ala sinistra (come al Maradona), trequartista e mezzala. Bernardeschi è sempre stato in grado di ricoprire ruoli non di sua competenza in maniera ottima. In tutto questo, il fantasista rossoblù ha ancora un anno di contratto col Bologna e sa di aver trovato l'ambiente giusto per esprimersi al meglio. Per Italiano sarà lui uno dei punti saldi della prossima stagione per ripartire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA