Miranda a parametro zero è stato senza dubbio uno dei colpi migliori targati Di Vaio e Sartori. Il terzino spagnolo ha superato ogni tipo di aspettativa e premessa: la partita col Napoli è stata eccellente.
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Cor Sport – L’exploit: tutto passa da Miranda
A Napoli il migliore in campo. Miranda cerca la conferma, questo il commento del Corriere dello Sport
Contro la squadra di Conte il ventiseienne spagnolo ha mostrato tutto il suo repertorio offensivo offrendo una spinta costante sulla sinistra. Italiano lo considera uno degli uomini più preziosi del suo organico. Limitarsi ai numeri sarebbe riduttivo, la sua importanza per questo Bologna è indescrivibile. Con i rossoblù Miranda ha un contratto fino al 2027, ma con un'opzione di prolungamento per un ulteriore anno. Ora, il terzino spagnolo dovrà dar continuità alla prestazione di lunedì per fare il salto di qualità.
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