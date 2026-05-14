Cor Sport – Penultimo atto di Freuler contro la Dea

A Bergamo potrebbe essere la penultima partita in rossoblù di Remo Freuler. Il suo contratto scadrà il 30 giugno, ad un mese e mezzo dalla scadenza del suo contratto il centrocampista svizzero sembrerebbe più fuori che dentro. Ora, però, c'è da concentrarsi sul presente. Per lui quello di domenica sarà un derby. Remo vuole prendersi Bergamo da protagonista come ha sempre fatto. Nonostante le gambe appannate dell'ultimo mese, il metronomo svizzero ha mostrato segnali di risveglio al Maradona dove ha disputato un'ottima prova. Nonostante l'età Freuler rimane un gran centrocampista, motivo per cui non sarebbe impossibile immaginarlo in una piazza competitiva l'anno prossimo. Tuttavia, restano gli ultimi 180 minuti di stagione, poi si valuterà il futuro.