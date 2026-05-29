Quando Tedesco disse: “Verrò ad allenare in Italia. Stella di mare di Lucio Dalla…”

Il tedesco d'Italia, è nato a Rossano Calabro, sarà dunque il successore di Vincenzo Italiano e, rileggendo oggi la sua ultima intervista rilasciata a Gazzetta, si potrebbe quasi pensare a un destino che si va a compiere. Così parlò Tedesco a gennaio 2026: "Sono sicuro che in futuro allenerò in Italia. Molti mi dicono 'Domenico, che vai a fare?' ma il calcio italiano è dentro di me, da quando guardavo 'Quelli che il calcio...'. L’Italia è sempre casa. Io e lei siamo legati dal calcio e dalla musica. Guardo la Seria A, ho amici, scambio qualche messaggio con Allegri che mi ha sempre aperto tutte le porte". E poi il destino si compie quando si è parlato di musica. Leggete qua: "Nessuno sarà mai come Lucio Dalla. Ogni volta che parte “Stella di mare”, mi emoziono". Domenico, sei nel posto giusto.