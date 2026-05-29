Di Marzio: “Italiano deluso per non essere stato scelto dal Napoli”

Il dietrofront—
Poi, da mercoledì in avanti, deve essere successo qualcosa e la pista Allegri è tornata in auge: "Evidentemente nella convinzione di Manna, De Laurentiis e Chiavelli nasce la volontà di tornare su Massimiliano Allegri - ancora Di Marzio - La giornata di mercoledì è decisiva: i contatti con Allegri riprendono, viene chiesto di rivedere leggermente l’accordo economico, spostando circa un milione da parte fissa a bonus. Così. Italiano resta comprensibilmente deluso: non sono stati tre giorni semplici, passati dall’entusiasmo di poter accettare la corte del Napoli alla delusione per non essere stato scelto, per ragioni che forse lui stesso fatica ancora a comprendere".
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