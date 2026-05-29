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Di Marzio: “Italiano deluso per non essere stato scelto dal Napoli”

Di Marzio: “Italiano deluso per non essere stato scelto dal Napoli” - immagine 1
La ricostruzione di Gianluca Di Marzio
Redazione TuttoBolognaWeb

L'incontro di martedì...

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L'incontro tra gli agenti e Manna martedì, un affare che sembrava fatto, poi la risoluzione consensuale con il Bologna, ma alla fine Aurelio De Laurentiis ha scelto Max Allegri. Tante le ricostruzioni e i retroscena nelle ultime ore su cosa abbia portato il patron del Napoli a non ingaggiare Italiano. Così Gianluca Di Marzio nel suo podcast come riportato da tuttonapoli:

"L'incontro martedì era stato positivo con Italiano, non c'erano problemi sull'ingaggio e sullo staff, l'unico nodo era la richiesta di De Laurentiis di chiudere l'accordo subito. Italiano ha deciso di impegnarsi, ma prima ha voluto risolvere il contratto con il Bologna entro venerdì, per lasciarsi in maniera corretta. Con Italiano il Napoli aveva parlato anche di modulo, cioè 4-3-3"

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Il dietrofront

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Poi, da mercoledì in avanti, deve essere successo qualcosa e la pista Allegri è tornata in auge: "Evidentemente nella convinzione di Manna, De Laurentiis e Chiavelli nasce la volontà di tornare su Massimiliano Allegri - ancora Di Marzio - La giornata di mercoledì è decisiva: i contatti con Allegri riprendono, viene chiesto di rivedere leggermente l’accordo economico, spostando circa un milione da parte fissa a bonus. Così. Italiano resta comprensibilmente deluso: non sono stati tre giorni semplici, passati dall’entusiasmo di poter accettare la corte del Napoli alla delusione per non essere stato scelto, per ragioni che forse lui stesso fatica ancora a comprendere".

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