Di Marzio: “Italiano deluso per non essere stato scelto dal Napoli”

L'incontro tra gli agenti e Manna martedì, un affare che sembrava fatto, poi la risoluzione consensuale con il Bologna, ma alla fine Aurelio De Laurentiis ha scelto Max Allegri . Tante le ricostruzioni e i retroscena nelle ultime ore su cosa abbia portato il patron del Napoli a non ingaggiare Italiano . Così Gianluca Di Marzio nel suo podcast come riportato da tuttonapoli:

"L'incontro martedì era stato positivo con Italiano, non c'erano problemi sull'ingaggio e sullo staff, l'unico nodo era la richiesta di De Laurentiis di chiudere l'accordo subito. Italiano ha deciso di impegnarsi, ma prima ha voluto risolvere il contratto con il Bologna entro venerdì, per lasciarsi in maniera corretta. Con Italiano il Napoli aveva parlato anche di modulo, cioè 4-3-3"