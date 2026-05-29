Pedullà usa l’ironia: “Dopo Italiano, era scritto Tedesco al Bologna”

Tedesco, ex ct della nazionale belga, ha iniziato giovanissimo ad allenare in Germania e oggi, a soli 40 anni e dopo una laurea in ingeneria, sbarca per la prima volta in Serie A. Molto positive le esperienze in terra teutonica, soprattutto al Lipsia, poi meno bene con il Belgio, ma lui è un allenatore di campo e non un selezionatore, mentre l'ultima esperienza al Fenerbahce ha visto un trofeo vinto, la Supercoppa di Turchia, ma anche l'esonero dopo la sconfitta nel derby. Così l'esperto di mercato Alfredo Pedullà nell'annunciare la fumata bianca tra Tedesco e il Bologna: "Casa Bologna. Piacere, sono Vincenzo Italiano, tedesco di Karlsruhe. Piacere, sono Domenico Tedesco, italiano di Rossano. Era scritto".