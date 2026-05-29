Perinetti: “Italiano era in corsa per il Napoli, questo ha…”

Alla fine, l'ormai ex tecnico del Bologna, che sarà sostituito in rossoblù da Domenico Tedesco, rischia di rimanere a spasso, a meno che non possa esserci una chiamata dal Milan oppure dall'estero. Questo il pensiero di Giorgio Perinetti a Tmw: "Era certamente in corsa per la panchina del Napoli, questo ha portato alla risoluzione con il Bologna che darà seguito ad altre scelte. Non so che soluzione si possa prospettare, si parla del Milan che valuta anche piste straniere. Le scelte rossonere vengono demandate, in assenza di un ds, a Ibrahimovic che credo sia interessato più interessato a soluzioni estere".