Arriva un importante riconoscimento individuale per Luca Lo Monaco, giocatore fondamentale nell'impresa della Primavera che, grazie al quinto posto in classifica, ha raggiunto per la prima volta la fase finale.
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Primavera rossoblù: Lo Monaco premiato agli Awards del 2026
Premiazione Primavera Best Awards 2026
L’attaccante rossoblù è stato premiato ai Primavera Best Awards 2026 come uno dei tre migliori attaccanti del campionato. Con 8 reti e 7 assist in Under 20, e i 6 gol e un assist realizzati in undici presenze con l’Under 18, il riconoscimento rappresenta il coronamento di una stagione di grande crescita e continuità per il giovane classe 2008 del Bologna.
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