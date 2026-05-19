Primavera rossoblù: Lo Monaco premiato agli Awards del 2026

L’attaccante rossoblù è stato premiato ai Primavera Best Awards 2026 come uno dei tre migliori attaccanti del campionato. Con 8 reti e 7 assist in Under 20, e i 6 gol e un assist realizzati in undici presenze con l’Under 18, il riconoscimento rappresenta il coronamento di una stagione di grande crescita e continuità per il giovane classe 2008 del Bologna.