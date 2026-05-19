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Napoli-Conte è rottura: De Laurentiis punta a Sarri, ma c’è anche Italiano…

Napoli-Conte è rottura: De Laurentiis punta a Sarri, ma c’è anche Italiano… - immagine 1
Gli aggiornamenti sul futuro della panchina del Napoli
Redazione TuttoBolognaWeb

Come riportato da Sky Sport, il Napoli e Antonio Conte si stanno avviando verso una separazione consensuale con un anno di anticipo. Ne sarebbe già a conoscenza il patron De Laurentiis.

Per la successione, il favorito è Maurizio Sarri, con cui ci sono già stati contatti positivi, nonostante l'interesse dell'Atalanta sul tecnico. Sarebbe un clamoroso ritorno dopo tanti anni, ma gli ex campioni d'Italia continuano a valutare alcune alternative, qualora il ritorno di Sarri sfumasse. Tra i nomi ci sarebbero VincenzoItaliano, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso.

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