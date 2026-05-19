Settore Giovanile – Bene l’Under 18, eliminata l’Under 16

Ennesima grande vittoria della formazione Under 18 di Luigi Della Rocca. Sul campo del Genoa un successo meritato, raggiunto con le unghie e con i denti dopo lo svantaggio nel corso del primo tempo. Di Zucchini e Rossitto i gol tra il 76’ e l’85’, per altri tre punti che portano il Bologna a quota 67, al terzo posto in classifica a +8 proprio sul Genoa, la prima inseguitrice. A playoff già raggiunti matematicamente, una grande continuità a due gare dal termine della stagione regolare.