Fabrizio Romano: “Sarri nome più forte per il Napoli, poi Grosso”

Nelle ultime ore si riparla di Vincenzo Italiano in orbita Napoli dopo il presumibile, e quasi certo, addio di Antonio Conte . Il tecnico del Bologna è legato da un contratto fino al 2027 e la stima di Aurelio De Laurentiis c'è sempre stata, tuttavia nella lista di mercato verrebbe dopo il nome di Maurizio Sarri.

Il punto della situazione sul suo canale Youtube è stato fatto dall'esperto di mercato Fabrizio Romano. C'è dunque il nome di Maurizio Sarri come prima opzione in caso di sostituzione di Conte: "Il nome di Sarri lo abbiamo sempre fatto, ci sono due strade: una porta al ritorno al Napoli, che è il suo sogno. Sarri molto tentato. L'altra strada porta all'Atalanta visto che Giuntoli lo stima tantissimo. Al Napoli piace anche Fabio Grosso, ma il nome di Sarri resta quello più forte", le parole del collega.