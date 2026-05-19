Una grande stagione, ma anche il rischio di perderlo. Jonathan Rowe ha sostituito egregiamente Dan Ndoye e in estate il Bologna cercherà di resistere e confermarlo per la prossima annata. Le offerte, probabilmente, non mancheranno, e anche il giocatore spera, in un futuro non troppo lontano, di giocare in Premier. Così Rowe in una intervista a The Athletic, partendo dall'ambientamento a Bologna:
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Rowe ammette: “L’obiettivo in futuro è giocare in Premier League”
Le parole di Jonathan Rowe a The Athletic
«Mi sento ormai a mio agio. Mi trovo bene. Non è ancora passato un anno, ma ho già iniziato a prendere le misure. La filosofia di Italiano si adatta al mio modo di giocare. Quando funziona dà i suoi frutti: recuperare palla in avanti, pressare, contrattaccare, essere diretti. Sento che questo riassume il mio gioco. Quando funziona e il resto della squadra è sulla stessa lunghezza d’onda, sembra quasi inarrestabile”.
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