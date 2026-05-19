Rowe ammette: “L’obiettivo in futuro è giocare in Premier League”

Una grande stagione, ma anche il rischio di perderlo. Jonathan Rowe ha sostituito egregiamente Dan Ndoye e in estate il Bologna cercherà di resistere e confermarlo per la prossima annata. Le offerte, probabilmente, non mancheranno, e anche il giocatore spera, in un futuro non troppo lontano, di giocare in Premier. Così Rowe in una intervista a The Athletic, partendo dall'ambientamento a Bologna: