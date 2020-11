Nell’edizione odierna di Sportoday è intervenuto Peppe Poeta, per parlare di Virtus, Fortitudo e del campionato in generale. Queste le sue parole:

“Chiudere il campionato non è un’ipotesi che prendo in considerazione. Bisogna trovare il modo in cui il protocollo possa funzionare al meglio e aiutarci tutti a vicenda. Si tratta di un campionato avvincente e tante squadre hanno bei roster. Dispiace per la mancanza di pubblico”.