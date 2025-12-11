Pobega: “Siamo contenti, abbiamo fatto un bel regalo al mister”

“È stata la gara intensa che ci aspettavamo, nel primo tempo ci è mancata la finalizzazione nell’ultimo passaggio, l’abbiamo trovata nel secondo tempo alzando il ritmo e facendo le cose che sappiamo fare. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna sul mio gol, non l’ho rivisto e non so di quanto fosse in fuorigioco. È stato importante l’atteggiamento e dopo poco abbiamo segnato il rigore e poi il gol del vantaggio, siamo contenti. Abbiamo fatto questo regalo di compleanno al mister, ora ci chiederà di fargliene un altro domenica contro la Juventus: sarà una partita importante, cercheremo di prepararla al meglio valorizzando le nostre qualità”.