Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa:
Italiano: "Grande mentalità da parte dei ragazzi. Bernardeschi? Finalmente sta diventando…"
Il commento di Vincenzo Italiano dalla sala stampa dello stadio Balaidos di Vigo
"La nostra priorità era questa gara, non pensavamo alla partita contro la Juventus di domenica. Era troppo importante venire qui a Vigo a fare risultato per la classifica, soprattutto viste le nostre difficoltà a causa dei tanti infortuni. Venire qui a giocare con questa personalità è bellissimo e ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto. Oggi i giocatori mi hanno stupito, hanno raggiunto una grande maturità soprattutto per il poco tempo che abbiamo nel preparare le partite"
