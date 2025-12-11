Nikola Moro, oggi capitano della squadra, commenta così la vittoria di Vigo:
Moro: "Un orgoglio essere capitano. Grazie a tutti i tifosi"
“Un orgoglio rappresentare la città di Bologna in una serata così, sono felicissimo, ci sentiamo tutti importanti in questo gruppo. Non abbassiamo mai il ritmo, questa è la nostra forza. Ringrazio i tantissimi bolognesi arrivati qui in un giorno infrasettimanale, è stato bellissimo averli con noi anche oggi. Il prosieguo? Mancano ancora due partite, sei punti importantissimi in palio, vogliamo vincerle entrambe”.
