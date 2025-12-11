Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Moro: “Un orgoglio essere capitano. Grazie a tutti i tifosi”

news

Moro: “Un orgoglio essere capitano. Grazie a tutti i tifosi”

Moro: “Un orgoglio essere capitano. Grazie a tutti i tifosi” - immagine 1
Le parole di Nikola Moro nel post partita
Redazione TuttoBolognaWeb

Nikola Moro, oggi capitano della squadra, commenta così la vittoria di Vigo:

“Un orgoglio rappresentare la città di Bologna in una serata così, sono felicissimo, ci sentiamo tutti importanti in questo gruppo. Non abbassiamo mai il ritmo, questa è la nostra forza. Ringrazio i tantissimi bolognesi arrivati qui in un giorno infrasettimanale, è stato bellissimo averli con noi anche oggi. Il prosieguo? Mancano ancora due partite, sei punti importantissimi in palio, vogliamo vincerle entrambe”.

Leggi anche
Fabbian: “Grande prestazione di squadra”
Castro: “Fatta una grande partita. Ora testa alla Juve”

© RIPRODUZIONE RISERVATA