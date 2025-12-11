Tutto Bologna Web
Fabbian: “Grande prestazione di squadra”

Il commento di Giovanni Fabbian nel post-partita di Celta Vigo - Bologna
Dopo l'ottima performance del Bologna, Giovanni Fabbian parla così ai microfoni di SKY:

“Siamo stati molto bravi a recuperare il risultato, grazie a una grandissima prestazione di squadra. Ognuno di noi ha fatto quello che il Mister ci chiedeva, siamo contenti e sappiamo che ogni partita va affrontata così. Io cerco di lottare su ogni pallone e so che il mio primo gol in stagione non tarderà ad arrivare".

