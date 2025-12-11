Castro: “Fatta una grande partita. Ora testa alla Juve”

Così Santiago Castro al termine della gara vinta dal Bologna due a uno a Vigo grazie alla doppietta di Federico Bernardeschi:
“Abbiamo fatto una grande partita contro una delle squadre più forti della fase a gironi. Nel secondo tempo siamo riusciti a essere più concreti. Mi manca il gol in Europa League, i tifosi lo aspettano e anche io. Spero arrivi presto. Adesso testa a domenica: ci attende una partita importante in casa nostra”.
