tuttobolognaweb news Castro: “Fatta una grande partita. Ora testa alla Juve”

news

Castro: “Fatta una grande partita. Ora testa alla Juve”

Castro: “Fatta una grande partita. Ora testa alla Juve” - immagine 1
Le parole di Santi Castro nel post partita
Redazione TuttoBolognaWeb

Così Santiago Castro al termine della gara vinta dal Bologna due a uno a Vigo grazie alla doppietta di Federico Bernardeschi:

“Abbiamo fatto una grande partita contro una delle squadre più forti della fase a gironi. Nel secondo tempo siamo riusciti a essere più concreti. Mi manca il gol in Europa League, i tifosi lo aspettano e anche io. Spero arrivi presto. Adesso testa a domenica: ci attende una partita importante in casa nostra”.

