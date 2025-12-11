Italiano: “E’ una delle più belle partite da quando sono qui”

Ragazzi fantastici

Ancora Italiano sui gol subiti recentemente: “Ci sono momenti della stagione dove ci possono essere delle disattenzioni. Questa è una fase dove con un minimo errore subiamo gol. Potevamo fare meglio sul loro vantaggio, ma vanno considerati anche gli avversari. Dobbiamo cercare di stare più attenti. L'attacco? Sono contento del fatto che gli esterni si sono bene espressi, segnando e creando. Non c'è solo Orsolini. Berna ha fatto una grande partita, concreto. Sono contento anche per la classifica, che adesso è bella. Adesso dobbiamo riposarci perché torneremo tardi e prepareremo la Juve solo sabato. I ragazzi sono stati fantastici".