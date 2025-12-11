Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Italiano: “E’ una delle più belle partite da quando sono qui”

news

Italiano: “E’ una delle più belle partite da quando sono qui”

Italiano: “E’ una delle più belle partite da quando sono qui” - immagine 1
Le parole di Vincenzo Italiano a Sky
Redazione TuttoBolognaWeb

Una delle più belle

—  

Così Vincenzo Italiano nel post partita di Sky dopo la vittoria a Vigo per uno a due firmata dalla doppietta di Bernardeschi:

“Oggi la squadra si è espressa in maniera eccezionale, soprattutto dopo lo svantaggio. Abbiamo creato tanto e non concesso nulla, è una delle partite più belle da quando sono qui a Bologna per personalità e maturità. Considerando la grande emergenza la squadra ha fatto una partita di altissimo livello. Li ringrazio, mi avevano promesso un regalo”

LEGGI ANCHE

Ragazzi fantastici

—  

Ancora Italiano sui gol subiti recentemente: “Ci sono momenti della stagione dove ci possono essere delle disattenzioni. Questa è una fase dove con un minimo errore subiamo gol. Potevamo fare meglio sul loro vantaggio, ma vanno considerati anche gli avversari. Dobbiamo cercare di stare più attenti. L'attacco? Sono contento del fatto che gli esterni si sono bene espressi, segnando e creando. Non c'è solo Orsolini. Berna ha fatto una grande partita, concreto. Sono contento anche per la classifica, che adesso è bella. Adesso dobbiamo riposarci perché torneremo tardi e prepareremo la Juve solo sabato. I ragazzi sono stati fantastici".

Leggi anche
Celta Vigo-Bologna, le pagelle
Bergomi: “Il Bologna stasera ha convinto per la personalità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA