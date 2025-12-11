Bergomi: “Il Bologna stasera ha convinto per la personalità”

"Il Bologna stasera ha convinto per la personalità che è riuscito a dimostrare: per come è stato in campo. Ha ribaltato la partita con merito. Ottima la prestazione di Bernardeschi, bello soprattutto il secondo gol, di esterno piede, dopo un ottimo recupero palla. Il calcio in Europa è un'altra cosa rispetto al campionato italiano e dobbiamo dare al Bologna i suoi meriti".