Vittoria firmata 1-2 in Galizia per un ottimo Bologna che, con personalità, ribalta lo svantaggio, nonostante la situazione di emergenza. Ai microfoni di SKY Bergomi commenta la prestazione dei rossoblù:
Bergomi: “Il Bologna stasera ha convinto per la personalità”
Commento di Bergomi nel post-partita di Celta Vigo - Bologna
"Il Bologna stasera ha convinto per la personalità che è riuscito a dimostrare: per come è stato in campo. Ha ribaltato la partita con merito. Ottima la prestazione di Bernardeschi, bello soprattutto il secondo gol, di esterno piede, dopo un ottimo recupero palla. Il calcio in Europa è un'altra cosa rispetto al campionato italiano e dobbiamo dare al Bologna i suoi meriti".
