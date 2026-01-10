Pobega: “Rammarico per il pareggio, vogliamo uscire dal momento difficile”

Così Tommaso Pobega, al termine della gara: “Siamo stati in partita anche in inferiorità numerica, cercando di mettere in campo le nostre caratteristiche. Abbiamo il rammarico di non aver fatto i tre punti ma dobbiamo avere la maturità di prendere di quanto positivo e ripartire da lì. La stagione è lunga, giocando spesso dobbiamo essere più bravi a gestire le energie e tenere alto il nostro entusiasmo ma tutto il gruppo vuole uscire da questo momento difficile e tornare a divertirsi e far divertire”.