Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa:
Italiano: “Peccato per i due punti persi ma ho avuto delle risposte positive. Rowe e Lucumi?..”
Il commento di Vincenzo Italiano in conferenza stampa
"Peccato aver lasciato per strada due punti, ma noi siamo venuti qui a Como per cercare delle conferme e per venire fuori da un periodo non positivo, e credo che ci siamo riusciti. Abbiamo perso solamente per un eurogol di Baturina che l'ha messa all'incrocio. Cambiaghi? E' stato ingenuo ma sono sicuro che riguardando l'episodio capirà"
