tuttobolognaweb news Italiano: “Peccato per i due punti persi ma ho avuto delle risposte positive. Rowe e Lucumi?..”

news

Italiano: “Peccato per i due punti persi ma ho avuto delle risposte positive. Rowe e Lucumi?..”

Il commento di Vincenzo Italiano in conferenza stampa
Redazione TuttoBolognaWeb

Italiano: “Peccato per i due punti persi ma ho avuto delle risposte positive. Rowe e Lucumi?..”- immagine 1

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa:

"Peccato aver lasciato per strada due punti, ma noi siamo venuti qui a Como per cercare delle conferme e per venire fuori da un periodo non positivo, e credo che ci siamo riusciti. Abbiamo perso solamente per un eurogol di Baturina che l'ha messa all'incrocio. Cambiaghi? E' stato ingenuo ma sono sicuro che riguardando l'episodio capirà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA