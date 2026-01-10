Tutto Bologna Web
Fabregas: “Pareggio fra due squadre simili. Baturina? Gol da grande giocatore”

Il commento dell'allenatore del Como nel dopo gara di Como-Bologna
Le parole di Fabregas in confernza stampa:

"Un pareggio fra due squadre abbastanza simili. Un pareggio di voglia contro una sqaudra forte come il Bologna. Baturina? Sono contento per lui, ha fatto un gran gol, da grande calciatore. Non è facile portarsi addosso l'etichetta di erede di Modric, ma lui sta venendo fuori e nel campionato italiano non è mai facile. Dopo l'espulsione è mancata un po' di maturità da parte nostra, siamo stati troppo impazienti".

