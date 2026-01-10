Jack Bonora: “Un po’ di cinismo in più sarebbe stato prezioso, ma il Bologna c’è. Rowe? E’ un..”

"Quando sei in vantaggio 1-0 a cinque minuti dalla fine non riesci a godere fino in fondo. Dispiace, ma non mi accontento di vedere un Bologna rinato, vorrei vedere anche un Bologna vincente. Il Bologna non ha vinto perchè Baturina ha fatto un gran gol, e il risultato alla fine ci può anche stare. Se avessimo pareggiato dopo aver subito un gol del genere saremmo stati contenti, la verità è che invertendo l'ordine dei fattori il risultato purtroppo cambia. Un po' di cinismo in più sarebbe stato prezioso. Il Bologna è in crescita, e per come stavano andando le cose in questo ultimo mese io sono già contento così, peccato non essere riusciti a portare a casa la vittoria. Rowe? E' un problema perchè questo giocatore commette alcuni errori gravi a partita e non punge davanti, mentre Freuler l'ho visto di nuovo ai suoi livelli".