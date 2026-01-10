Italiano: “Segnali positivi. Peccato per i due punti lasciati”

Vincenzo Italiano ha commentato così il pareggio del Sinigaglia per uno a uno tra Como e Bologna :

“Segnali molto positivi, ho avuto delle conferme importanti. Non dovevamo mai rimanere in inferiorità numerica, ciononostante stavamo riuscendo comunque a portarla a casa con compattezza, a 5 dietro negli ultimi minuti, con attenzione e voglia. Peccato per i due punti lasciati così, ma il Bologna che conosciamo sta tornando. L’espulsione? Non bisogna mai dare modo agli arbitri di interpretare certe situazioni: Cambiaghi lo sa, si è scusato, non si deve mettere in difficoltà così la squadra”.