Pessina: “Emozionante il debutto col Napoli. Futuro? Sarebbe importante giocare”

Massimo Pessina è stato tra i protagonisti della stagione rossoblù. Con lui in porta il Bologna non ha mai perso, due vittorie su due col Napoli, successo col Lecce e pari col Cagliari. Il futuro è suo, a diciotto anni c'è tutta una carriera davanti. Oggi il terzo portiere rossoblù è stato protagonista al Memorial Niccolò Galli a Firenze. Queste le sue parole a Tmw:

"L'esordio col Napoli è stato inaspettato. Ero un po' emozionato, ma i compagni mi hanno tranquillizzato, poi la squadra ha fatto un grande lavoro per rendere la mia partita più semplice. Mister Sicignano mi ha detto di fare quello per cui avevamo lavorato e Skorupski mi ha detto 'tranquillo, oggi fai miracoli'.