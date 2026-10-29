Queste le parle di Carlo Pellegatti sul suo canale Instagram:

"Un'altra sconfitta umiliante per il Milan di Amorim. Un Bologna privo di punte segna quattro gol contro un Milan che aveva chiuso il primo tempo avanti 2-1 grazie alla doppietta di Cisse. Milan che sei giorni dopo Bournemouth trova un'altra serata da dimenticare. Sconfitta brutta, sconfitta triste e umiliante. Il Milan è a sette punti dal primo posto e al momento fuori dalla Champions League, artefice di un manovra offensiva difficoltosa. Siamo solamente a fine ottobre e siamo già lontanissimi dal primo posto. Nel secondo tempo il Milan non è entrato in campo. Il Milan perde l'imbattibilità in una serata da dimenticare e ora c'è il derby con l'entusiasmo sotto le scarpe"