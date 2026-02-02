Difficile possa sbloccarsi nelle ultime ore di mercato la pista Tijjani Noslin per il Bologna. Il club rossoblù aveva chiesto informazioni al club biancoceleste per un rinforzo in attacco, anche a fronte dell'eventuale cessione di Dominguez, ma la situazione è rimasta bloccata.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Pedullà: “La Lazio blocca Noslin per l’infortunio di Zaccagni”
mercato
Pedullà: “La Lazio blocca Noslin per l’infortunio di Zaccagni”
Niente Noslin per il Bologna: la Lazio lo ha bloccato
Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe tolto dal mercato Noslin anche a causa dell'infortunio di Mattia Zaccagni. L'idea biancoceleste, dunque, è di non muovere altre pedine in uscita e non accorciare troppo le rotazioni in attacco. Persiste invece la pista Cagliari per Benjamin Dominguez, ma non ci sono all'atto pratico sostituti all'altezza e il Bologna ha detto no a Zito Luvumbo. Mancano poche ore ed è sempre più difficile pensare a una cessione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA