Pedullà: “La Lazio blocca Noslin per l’infortunio di Zaccagni”

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe tolto dal mercato Noslin anche a causa dell'infortunio di Mattia Zaccagni. L'idea biancoceleste, dunque, è di non muovere altre pedine in uscita e non accorciare troppo le rotazioni in attacco. Persiste invece la pista Cagliari per Benjamin Dominguez, ma non ci sono all'atto pratico sostituti all'altezza e il Bologna ha detto no a Zito Luvumbo. Mancano poche ore ed è sempre più difficile pensare a una cessione.