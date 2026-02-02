Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Pedullà: “La Lazio blocca Noslin per l’infortunio di Zaccagni”

mercato

Pedullà: “La Lazio blocca Noslin per l’infortunio di Zaccagni”

Pedullà: “La Lazio blocca Noslin per l’infortunio di Zaccagni” - immagine 1
Niente Noslin per il Bologna: la Lazio lo ha bloccato
Redazione TuttoBolognaWeb

Difficile possa sbloccarsi nelle ultime ore di mercato la pista Tijjani Noslin per il Bologna. Il club rossoblù aveva chiesto informazioni al club biancoceleste per un rinforzo in attacco, anche a fronte dell'eventuale cessione di Dominguez, ma la situazione è rimasta bloccata.

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe tolto dal mercato Noslin anche a causa dell'infortunio di Mattia Zaccagni. L'idea biancoceleste, dunque, è di non muovere altre pedine in uscita e non accorciare troppo le rotazioni in attacco. Persiste invece la pista Cagliari per Benjamin Dominguez, ma non ci sono all'atto pratico sostituti all'altezza e il Bologna ha detto no a Zito Luvumbo. Mancano poche ore ed è sempre più difficile pensare a una cessione.

 

Leggi anche
Bologna, occhio al corto muso di Allegri. E Max al Dall’Ara…
Settore Giovanile, i risultati – Vittoria Under 17. Doppia sconfitta nel derby col Cesena

© RIPRODUZIONE RISERVATA