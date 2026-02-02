Bologna, occhio al corto muso di Allegri. E Max al Dall’Ara…

Sono 85 i precedenti tra Bologna e Milan con un bilancio di 29 vittorie emiliane, 24 pareggi e 32 successi del Milan. Alla ventiduesima giornata della stagione scorsa, il Bologna aveva 37 punti, 7 in più di adesso, e il Milan 34, 13 in meno di quelli attuali: differenza marcata.

Per quanto riguarda le curiosità. Bologna forte negli ultimi quindici minuti del primo tempo (8 gol come l’Inter) e nei primi quindici dei secondi tempi (9 come il Milan). Tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri sono 10 gli incontri ufficiali con 7 successi dell’allenatore rossonero, un pareggio e una vittoria del tecnico rossoblù. Ben sei delle sette vittorie di Allegri su Italiano sono arrivate per uno a zero e in generale Allegri non ha mai perso al Dall'Ara: 25 partite, 18 vittorie e 7 pareggi. Il Milan, inoltre, non perde dalla prima giornata contro la Cremonese.