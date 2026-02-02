Pagliuca: “Mi aspettavo la cessione di Immobile. Numericamente siamo a posto”

"La cessione di Immobile? Me l'aspettavo - la sua risposta - Avevo capito che non era al top e Italiano fa giocare chi sta meglio. Stava facendo fatica, non era decisivo e anche lui ha capito. Ha accettato una buona offerta in una grande città con un anno e mezzo di contratto. L'Immobile di qualche anno fa sarebbe stata una grave perdita, ma quest'anno non è stato decisivo anche a causa dell'infortuno di inizio anno. Adesso in attacco c'è una rotazione in meno e Dallinga avrà più possibilità di giocare a meno che non arrivi un centravanti a fine mercato. Le soluzioni sono queste. Secondo me siamo a posto così come numero di giocatori".