Settore Giovanile, i risultati – Vittoria Under 17. Doppia sconfitta nel derby col Cesena

1 di 3 Under 18 e 17

L’Under 18 di mister Luigi Della Rocca porta a casa un altro risultato utile: sul campo del Frosinone i rossoblù ottengono un punto e continuano la loro scalata in classifica. Adesso, la squadra si trova salda al quinto posto in classifica a quota 34 punti, a tre lunghezze di distanza dall’Atalanta, terza. Il prossimo impegno della squadra sarà mercoledì alle ore 15 contro il Genoa per il recupero del 17° turno di campionato. La gara si disputerà allo Stadio Comunale “P. Zucchini”. Vittoria larghissima per l’Under 17 in casa contro il Pisa. I ragazzi di mister Gianni Migliorini si impongono con un sonoro 7-1 sui toscani e salgono al 2° posto in classifica, superando il Genoa.