Niente Napoli per Vincenzo Italiano dopo l'incontro di martedì a Roma con il direttore sportivo Manna. Alla fine Aurelio De Laurentiis ha scelto Max Allegri e il collega Alfredo Pedullà ha svelato tutti i retroscena sulla trattativa in un video sul suo canale Youtube:
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Pedullà: “Ecco com’è andata tra il Napoli e Italiano”
Italiano al Napoli salta, ecco cosa è successo
“Ci sono state svolte clamorose. Allegri è in pectore il nuovo allenatore del Napoli. Due i motivi del cambiamento. Il Napoli non aveva gradito che l’entourage di Italiano fosse stato scoperto nel blitz romano di martedì con anche l'allenatore presente. In quel modo il Napoli è rimasto interdetto. Poi durante il lungo colloquio con gli agenti, Adl aveva chiesto a Italiano di impegnarsi con il Napoli con una proposta importante. L’entourage non ha voluto farlo, così Adl ha fatto saltare il banco. Non gli sono piaciute tante cose e ha fatto chiamare gli agenti di Allegri e ha comunicato la sua scelta”.
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