Pedullà: “Ecco com’è andata tra il Napoli e Italiano”

“Ci sono state svolte clamorose. Allegri è in pectore il nuovo allenatore del Napoli. Due i motivi del cambiamento. Il Napoli non aveva gradito che l’entourage di Italiano fosse stato scoperto nel blitz romano di martedì con anche l'allenatore presente. In quel modo il Napoli è rimasto interdetto. Poi durante il lungo colloquio con gli agenti, Adl aveva chiesto a Italiano di impegnarsi con il Napoli con una proposta importante. L’entourage non ha voluto farlo, così Adl ha fatto saltare il banco. Non gli sono piaciute tante cose e ha fatto chiamare gli agenti di Allegri e ha comunicato la sua scelta”.