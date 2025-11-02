Parma-Bologna, come seguirla in tv e radio

Oggi pomeriggio alle 18 al Tardini il derby dell'Emilia tra Parma e Bologna con 3500 tifosi rossoblù al seguito, ma per chi non sarà in trasferta ecco le coordinate per seguire il match.

La sfida, valevole per la decima giornata di campionato, avrà la doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn, visibile tramite smart tv e sezione app di Sky per chi è abbonato, con telecronaca della coppia Santi-Brocchi. Diretta anche su Sky, sui canali Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, e Sky Sport 251 con telecronaca di Daniele Barone e Lorenzo Minotti. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.