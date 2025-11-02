Oggi pomeriggio alle 18 al Tardini il derby dell'Emilia tra Parma e Bologna con 3500 tifosi rossoblù al seguito, ma per chi non sarà in trasferta ecco le coordinate per seguire il match.
Parma-Bologna, come seguirla in tv e radio
Le coordinate per seguire la partita
La sfida, valevole per la decima giornata di campionato, avrà la doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn, visibile tramite smart tv e sezione app di Sky per chi è abbonato, con telecronaca della coppia Santi-Brocchi. Diretta anche su Sky, sui canali Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, e Sky Sport 251 con telecronaca di Daniele Barone e Lorenzo Minotti. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.
