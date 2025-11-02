Carlino – Italiano vuole la panchina: decisione solo all’ultimo momento

'Un trittico da Europa' scrive il Carlino, che Vincenzo Italiano vorrebbe vivere dalla panchina, già oggi pomeriggio al Tardini. Una decisione, però, verrà presa solo all'ultimo momento anche sulla base delle condizioni meteorologiche. A Parma le previsioni meteo promettono pioggia e ci sono possibilità che Italiano possa accomodarsi ancora una volta negli spogliatoi come successo mercoledì contro il Torino. Tre partite molto importanti per i due fronti in cui è impegnato il Bologna, che in campionato è risalito fino alle zone europee ma ora dovrà rispondere ai risultati delle avversarie, mentre in Europa League la vittoria di Bucarest ha rilanciato le quotazioni di qualificazione. Settimana oltremodo importante e Italiano spera di viverla da bordo campo.