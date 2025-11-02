Vive a Parma, ma è da sempre grande tifoso rossoblù, tanto da scriverci una canzone nel 1998. Paolo Mengoli, vivrà oggi pomeriggio il suo personalissimo derby. Queste le sue parole al Resto del Carlino:
tuttobolognaweb news Carlino – Mengoli: “Niente regali a Parma. Sogno lo Scudetto”
news
Carlino – Mengoli: “Niente regali a Parma. Sogno lo Scudetto”
Le parole di Paolo Mengoli al Resto del Carlino
“Qui a Parma fanno tutti i complimenti al Bologna, ma hanno un grand bisogno di punti e non dovremo fare regali. Cuesta ha idee di calcio, ma per ora si vedono solo a sprazzi. Il Parma è una squadra altalenante che sa giocare buoni spezzoni di partita come fatto contro la Roma. L’anno scorso l’abbiamo regalata noi. Mentre il furto l’ho visto al Franchi…”
© RIPRODUZIONE RISERVATA