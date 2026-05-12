Pagliuca: “Bel Bologna, si era visto dalle facce dei giocatori che…Pessina? Ottima partita”

"E' stato un bel Bologna, ma si era visto subito dalle facce dei giocatori. C'era voglia di fare risultato. I rossoblù hanno giocato meglio e hanno meritato il successo. Una vittoria al novantesimo in rovesciata è sempre bella. Dopo diverse delusioni la squadra aveva voglia di rivalsa per finire bene la stagione, e anche la voglia di arrivare ottavi che può togliere un turno di Coppa Italia. Poi giocare al Maradona contro il Napoli dà stimoli maggiori. Per onestà va detto che gli azzurri non hanno giocato un gran partita, anche per meriti del Bologna".