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Nuova tegola sul Bologna: infortunio per Rowe

Nuova tegola sul Bologna: infortunio per Rowe - immagine 1
Gli aggiornamenti dal Niccolà Galli
Redazione TuttoBolognaWeb

Brutte notizie da Casteldebole, due nuovi infortuni si aggiungono in attacco. Si fermano Jonathan Rowe e Nicolò Cambiaghi. Di seguito il comunicato.

'Proseguono a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù in vista di Bologna-Cagliari. Per i ragazzi di Vincenzo Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto: seduta differenziata per Lukasz Skorupski, Thijs Dallinga e Joao Mario. Gli esami a cui è stato sottoposto Jonathan Rowe in seguito a un risentimento hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite della coscia destra; i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno. Nicolò Cambiaghi ha invece riportato un risentimento alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni'.

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