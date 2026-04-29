Brutte notizie da Casteldebole, due nuovi infortuni si aggiungono in attacco. Si fermano Jonathan Rowe e Nicolò Cambiaghi. Di seguito il comunicato.
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Nuova tegola sul Bologna: infortunio per Rowe
Gli aggiornamenti dal Niccolà Galli
'Proseguono a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù in vista di Bologna-Cagliari. Per i ragazzi di Vincenzo Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto: seduta differenziata per Lukasz Skorupski, Thijs Dallinga e Joao Mario. Gli esami a cui è stato sottoposto Jonathan Rowe in seguito a un risentimento hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite della coscia destra; i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno. Nicolò Cambiaghi ha invece riportato un risentimento alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni'.
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