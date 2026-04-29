Cor Sport – Sarà addio a Skorupski? Ci sono offerte dall’Arabia

Il restyling del reparto portieri sarà sicuramente un tema caldo di questo mercato estivo in casa rossoblù e, molto probabilmente, il nome di Lukasz potrebbe non comparire più in squadra già dalla prossima stagione

Dopo otto anni in rossoblù e 35 anni quasi compiuti, il portiere polacco sta vivendo una stagione difficile a causa di ripetuti infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare metà del campionato.

Un periodo nero che ha avuto inizio proprio nel momento migliore sia del Bologna sia del suo numero 1. Nonostante lo status di bandiera rossoblù, la società riflette su un possibile addio anticipato rispetto alla scadenza del contratto. Su Skorupski pesano le ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita, che questa volta potrebbero convincerlo a lasciare l'Italia. Una cosa è certa, indipendentemente dalla sua permanenza, il Bologna è intenzionato a operare un profondo restyling nel reparto portieri durante la prossima sessione estiva di mercato.