Federico Bernardeschi, dopo l'infortunio procuratosi nei pochi minuti giocati a Torino, accorcia i tempi e torna ad allenarsi in gruppo con la squadra. Il numero 10 sarà a disposizione per la sfida casalinga contro il Cagliari, rappresentando un segnale di volontà in un momento difficile per la squadra, reduce da risultati deludenti e fischi dopo il ko con la Roma. La mentalità è quella di un leader, di chi non molla, così come i 27mila che saranno presenti al Dall'Ara per sostenere la squadra.
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Carlino – Bernardeschi torna in campo e l’infermeria sembra finalmente svuotarsi
Italiano può accennare un sorriso. Berna e Casale tronano già da domenica, nulla di grave per João Mário, in recupero anche Skorupski e Dallinga
Nonostante l'Europa sia ormai un obiettivo lontano, il club punta a chiudere la stagione con orgoglio e professionalità. Buone notizie arrivano anche per altri calciatori: Casale è rientrato in gruppo, mentre per João Mário si è trattato solo di un lieve stiramento. Restano da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Skorupski e Dallinga per completare la rosa a disposizione di Italiano.
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