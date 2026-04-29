Carlino – Bernardeschi torna in campo e l’infermeria sembra finalmente svuotarsi

Italiano può accennare un sorriso. Berna e Casale tronano già da domenica, nulla di grave per João Mário, in recupero anche Skorupski e Dallinga

Federico Bernardeschi, dopo l'infortunio procuratosi nei pochi minuti giocati a Torino, accorcia i tempi e torna ad allenarsi in gruppo con la squadra. Il numero 10 sarà a disposizione per la sfida casalinga contro il Cagliari, rappresentando un segnale di volontà in un momento difficile per la squadra, reduce da risultati deludenti e fischi dopo il ko con la Roma. La mentalità è quella di un leader, di chi non molla, così come i 27mila che saranno presenti al Dall'Ara per sostenere la squadra.