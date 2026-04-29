Cor Sport – Ferguson considera nuove proposte: lo scozzese vuole giocare di più

Possibile addio di Lewis Ferguson già durante la prossima sessione estiva di mercato? Nonostante il club lo consideri un pilastro e lo abbia blindato con un contratto fino al 2028, lo scozzese starebbe valutando nuove sfide a causa di un impiego limitato in campionato (23 presenze di cui solamente 14 da titolare).

Sebbene sia reduce da un grave infortunio al crociato nel 2024, il 19 rossoblù resta un profilo molto appetibile a livello internazionale. Le parole pronunciate settimana scorsa al podcast 5 Stars dallo zio, però, hanno alimentato le voci di un imminente trasferimento, sottolineando come il giocatore sia pronto a misurarsi in contesti diversi. Il Bologna non chiude totalmente la porta, ma per lasciar partire uno dei suoi leader chiederà un'offerta economica davvero irrinunciabile. Il futuro del centrocampista ventiseienne resta quindi in bilico tra il desiderio di crescita continua in Italia e il richiamo di nuove opportunità.