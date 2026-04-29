Carlino – Guidolin: “Se fossi nei panni del Bologna terrei Italiano”

Intervista sul Resto del Carlino a Francesco Guidolin, ex allenatore rossoblù, che ha detto la sua sulla stagione rossoblù e sul futuro che lega Italiano al Bologna: "La stagione del Bologna è stata una buona stagione, a prescindere dal piazzamento finale in campionato. Se invece mi chiedi che cosa farà a giugno Italiano non solo non lo so e nemmeno mi permetto di dare consigli. So però cosa farei se fossi nei panni del Bologna: proseguirei il cammino con lui. Non è facile per nessun allenatore gestire tanti fronti. Fino a febbraio il Bologna era dentro a tre competizioni e ad aprile ha giocato un quarto di Europa League venendo eliminato da chi ha ottime chance di alzare il trofeo a Istanbul".