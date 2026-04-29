Gazzetta – Bologna-Italiano: presto si deciderà il futuro

In casa Bologna si avvicina il momento dell'incontro tra società e allenatore. Tutti vogliono tornare a vincere, questo è chiaro, ma Italiano sarà disposto alla possibilità di fare una stagione senza coppe europee?

Nonostante un contratto valido fino al 2027, il tecnico chiederà garanzie tecniche precise, soprattutto di fronte a possibili cessioni eccellenti, come quella ipotizzata per Rowe (valutato 45 milioni). La società, guidata da Sartori, Di Vaio e Fenucci, punta sulla continuità e avrebbe già pronti circa sei innesti per rinforzare la rosa. Resta però il nodo del rendimento casalingo, con 9 sconfitte nelle ultime 12 gare al Dall’Ara, un trend da invertire per puntare nuovamente all'Europa. Sebbene l'interesse di altri club d'alto rango per Italiano sia plausibile, la palla resta ai piedi dell'allenatore: spetta a lui decidere se rilanciare l'ambizione rossoblù o valutare nuove strade, mentre il club conferma la totale fiducia nel suo operato per rialzare ulteriormente l'asticella.