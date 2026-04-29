Il Bologna guarda al presente, alla sfida col Cagliari, ma soprattutto al futuro. Joey Saputo prepara il vertice con Vincenzo Italiano per convincerlo a restare sotto le Due Torri per un'altra stagione sportiva. Servono investimenti, scrive il Corriere dello Sport: il tecnico siciliano da canto suo chiede delle garanzie sul livello della rosa, partendo dagli acquisti ma anche passando dalla conferma dei big. La chiave di volta ovviamente è il budget del presidente che il quotidiano sportivo quantifica in circa 20-25 milioni necessari a convincere l'allenatore a continuare la sua avventura in rossoblù. Tocca dunque a Saputo scegliere quale strada intraprendere: ridimensionamento o investimenti?
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Cor Sport – Servono investimenti per convincere Italiano
Il punto del Cor Sport: servono 25 milioni