Cor Bo – I due volti del Bologna: 9 le sconfitte al Dall’Ara

Numeri alla mano: il Bologna in casa è un flop, mentre fuori dalle mura amiche i dati sono da quinta in classifica. Nessuno sotto le Due Torri sa spiegarsi il perché. Restano 4 gare per evitare il record negativo e 'salvare' almeno la reputazione

Nonostante l'ottimo rendimento esterno (quinto posto generale fuori casa), i fischi dei tifosi sottolineano il malessere per i soli 20 punti raccolti in 17 gare casalinghe e i 16 gol segnati in casa. Ferguson, dopo la gara contro la Roma, ha ammesso la gravità della situazione, definendola inaccettabile. Buone notizie arrivano però dall'infermeria: Casale e Bernardeschi sono tornati in gruppo per la prossima sfida contro il Cagliari, occasione d'oro per interrompere la serie nera di tre sconfitte, segnata da 8 gol subiti e zero fatti.