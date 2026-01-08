Nico Dominguez è tornato al gol con il Nottingham Forest timbrando una importante vittoria nello scontro diretto con il West Ham, rilanciando le quotazioni della squadra che era caduta nei bassi fondi della Premier League. L'ex rossoblù, oggi compagno di Dan Ndoye al Forest, è stato intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio e gli è stato chiesto della vittoria del Bologna in Coppa Italia:
Nico Dominguez: “Contento della vittoria del Bologna in Coppa Italia. Castro? Dico che…”
Le parole di Nico Dominguez sul Bologna
"Sono contento perché se lo meritano. Conosco tanti giocatori, hanno un grande gruppo. E con chi lavora a Casteldebole ho parlato dopo quella finale, siamo spesso in contatto. Sono contento per il Bologna, la coppa è stata meritata. Castro può diventare un top? Sì, può. Non ho giocato con lui, è arrivato quando io sono andato via ma me ne hanno parlato molto bene. Poi è giovane quindi ce la può fare”.
