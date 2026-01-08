Nico Dominguez: “Contento della vittoria del Bologna in Coppa Italia. Castro? Dico che…”

Nico Dominguez è tornato al gol con il Nottingham Forest timbrando una importante vittoria nello scontro diretto con il West Ham , rilanciando le quotazioni della squadra che era caduta nei bassi fondi della Premier League. L'ex rossoblù, oggi compagno di Dan Ndoye al Forest, è stato intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio e gli è stato chiesto della vittoria del Bologna in Coppa Italia :

"Sono contento perché se lo meritano. Conosco tanti giocatori, hanno un grande gruppo. E con chi lavora a Casteldebole ho parlato dopo quella finale, siamo spesso in contatto. Sono contento per il Bologna, la coppa è stata meritata. Castro può diventare un top? Sì, può. Non ho giocato con lui, è arrivato quando io sono andato via ma me ne hanno parlato molto bene. Poi è giovane quindi ce la può fare”.